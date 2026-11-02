Juan Manuel Astorga analiza panorama político tras polémica del ministro Rabat: “La crisis está peor”

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga se refirió a la polémica rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, en medio de la cual el gobierno decidió pedirle la renuncia al subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien publicó un video en sus redes sociales tratando de explicar la firma de decretos, pero que desde el Ejecutivo fue criticado por no haberle avisado previamente al ministro de la cartera, Fernando Rabat.