“La peor combinación posible para el bolsillo”: JM Astorga por precios altos y falta de crecimiento

En su editorial en Ahora Es Cuando, Juan Manuel Astorga analizó el complejo escenario económico de Chile, marcado por la inflación, el bajo crecimiento y la incertidumbre sobre el empleo, en el marco de ENADE 2026. Además, abordó la controversia por la rebaja de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores y el costo político que enfrenta el Gobierno por la defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat.