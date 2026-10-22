“El problema está en cómo se administra”: Juan Manuel Astorga reflexiona por gasto social y protestas en Francia

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó las movilizaciones en Francia que han derivado en violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las policías. Esto, a raíz de las demandas sociales que comenzaron a mediados de septiembre, incluyendo reclamos por la falta de profesores y recursos en educación y problemas de infraestructura, además del aumento del costo de la vida.

Asimismo, el conductor de Ahora Es Cuando abordó las lecciones que el Gobierno de Chile puede sacar de lo que ocurre bajo la administración del presidente francés Emmanuel Macron.