Juan Manuel Astorga aborda las claves del duelo Lula-Bolsonaro: “Brasil va a elegir el rumbo del continente”

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde el senador y candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonario, dio la sorpresa y se impuso ante el actual mandatario y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva. De esta manera, ambos deberán enfrentarse en el balotaje del próximo 25 de octubre.