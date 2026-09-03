Juan Manuel Astorga por Kast en el Foro de Madrid: “¿Los chilenos que votaron se sienten representados?”

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó el Foro Madrid que se realizará en Santiago y que reunirá a dirigentes y representantes de distintos partidos y movimientos vinculados a la derecha conservadora internacional.

La actividad contará con la participación de figuras políticas de Chile, Argentina, Estados Unidos y otros países, y tendrá como principales protagonistas al presidente argentino Javier Milei y al presidente chileno José Antonio Kast.