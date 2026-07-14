“Desdibuja el objetivo de la ley de 40 horas”: Juan Manuel Astorga y ajuste en cálculo de jornada laboral

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la polémica generada por el proyecto que prepara el Gobierno para modificar la forma en que se calcula la jornada laboral de 40 horas. La discusión surgió luego de que las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo difundieran un video en redes sociales en el que advirtieron que “las 40 horas están en peligro” y aseguraran que la propuesta del Ejecutivo permitiría semanas laborales de hasta 52 horas, afirmación que fue rechazada por el Gobierno.