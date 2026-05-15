“Chile debería estar celebrando, pero no puede”: Juan Manuel Astorga y máximos históricos del precio del cobre

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la situación que atraviesa la principal empresa estatal, Codelco, envuelta en un escándalo por una auditoría interna que detectó una sobreestimación de 20.000 toneladas en su producción reportada, lo que afecta la credibilidad de sus cifras y el pago de bonos. Esta situación ha generado reacciones políticas y cuestionamientos sobre la gestión de la minera estatal, mientras el país pierde la oportunidad de capitalizar el precio récord del cobre.