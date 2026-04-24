“La oposición es hoy Franco Parisi”: Juan Manuel Astorga tras negociaciones entre PDG y el gobierno de Kast

Esta semana en la política chilena se evidenció la diferencia entre quienes tienen un plan y quienes improvisan, destacando el liderazgo y la consecuencia. Franco Parisi (PDG) negoció una candidatura presidencial y se posicionó como interlocutor principal del gobierno en la reforma tributaria, ganando capital electoral y una posición relevante en la oposición.

Por otro lado, la izquierda mostró dispersión y falta de liderazgo claro, mientras la Democracia Cristiana enfrenta una crisis de identidad al contradecir su discurso de diálogo.

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