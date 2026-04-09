“No hay fondo que legitime humillar”: Juan Manuel Astorga por agresión a ministra de Ciencias en Valdivia

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

Asimismo, el conductor de Ahora Es Cuando cuestionó la “relativización” del hecho por parte de la Federación de Estudiantes del establecimiento (FEUACh), señalando que “no hay fondo que justifique o convierta la agresión física contra una autoridad o una persona en una forma de expresión democrática”.