“Esto no se terminó, solo se pospuso”: Juan Manuel Astorga por “improvisaciones” de Trump hacia Irán

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciado a dos horas de que se cumpliera el ultimátum del presidente Donald Trump.

Asimismo, cuestionó el silencio por parte del gobierno de José Antonio Kast, señalando que “no ha tenido una sola palabra crítica respecto de la crisis que está viviendo Irán producto de la decisión del presidente Donald Trump”.