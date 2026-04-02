Juan Manuel Astorga por caso Apablaza: “El error comunicacional fue hacer tantas gárgaras de estar listos”

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la conmemoración de los 35 años del asesinato del senador UDI, Jaime Guzmán, y la fallida detención en Argentina de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual de dicho crimen.

Asimismo, se refirió al error de la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, al decir que Apablaza está “condenado”. “Es un error que revela una improvisación en un tema no admite imprecisiones”, sostuvo el conductor de Ahora Es Cuando.