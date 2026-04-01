Juan Manuel Astorga por violencia escolar: “Es el modelo norteamericano instalándose en Chile”

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó los últimos hechos de violencia escolar registrados en nuestro país. Al respecto, sostuvo que todos ellos “comparten una raíz común: abandono sistemático de nuestros estudiantes y de las comunidades educativas”.

Asimismo, considerando el nivel de violencia, el conductor de Ahora Es Cuando planteó que “es el modelo norteamericano de violencia escolar instalándose en Chile”.

Por último, enfatizó en que “la violencia escolar en Chile ya no es un problema de otros (…) seguir improvisando respuestas después de cada tragedia, no es una estrategia es más bien una confesión del fracaso”.