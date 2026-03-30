“Una depreciación acelerada que no habíamos visto”: Juan Manuel Astorga sobre la caída de Kast en encuestas

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga analizó la baja registrada en las encuestas (Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano) respecto de la aprobación del gobierno de José Antonio Kast tras una serie de anuncios y medidas que han generado reacciones divididas: el alza en los combustibles, retiro de decretos, retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, entre otros.

También abordó las recientes protestas en el marco del Día del Joven Combatiente y la última polémica del ministro de la Vivienda, Iván Poduje.