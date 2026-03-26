“Sin anestesia”: Juan Manuel Astorga analiza impacto económico de histórica alza del combustible en Chile

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó el alza histórica en el precio de los combustibles que comenzó a regir este jueves 26 de marzo. Esto, tras la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), a raíz del conflicto en el Medio Oriente y el aumento del valor del petróleo.

En concreto, señaló que “Chile pasa a tener la segunda bencina más cara de Sudamérica”.

Por otra parte, el conductor de Ahora Es Cuando abordó la polémica publicación del gobierno de José Antonio Kast, indicando que “decir que el Estado está quebrado no es un recurso retórico inocente, puede ser una bomba en la credibilidad financiera del país y la puso el propio gobierno, no la oposición”.