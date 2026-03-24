“Es una bomba”: Juan Manuel Astorga por histórica alza en el precio de los combustibles
En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de que -a raíz de la guerra en Medio Oriente- la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel aumentará $580 por litro.
Sobre aquello, el conductor de Ahora Es Cuando sostuvo que “$370 por litro es una bomba. Si $30 en el alza del pasaje del transporte público fueron suficientes para gatillar -al menos en teoría- el estallido social, qué pasaría ahora con un alza de $370 en la bencina que mueve a todo el país”.
Asimismo, señaló que “son muchas cosas las que se van a encarecer de manera automática (…) el gobierno, es verdad, está tratando de resolver el déficit fiscal, pero le está pasando la pasando cuenta directamente a la vena del endeudamiento de la familia chilena”.