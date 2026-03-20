“Parece que se acabó la fiesta del Estado”: Juan Manuel Astorga por medidas del gobierno sobre el CAE y Mepco

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó los temas que han marcado la agenda política, entre ellos, la cirugía “express” de la madre de la exministra Ximena Aguilera, los deudores del CAE y los eventuales cambios al MEPCO por parte del gobierno.

Al respecto, el conductor de Ahora Es Cuando sostuvo que el caso de la exministra de Salud “es de profunda gravedad” y “puede encender la mecha de una indignación social de personas que no tienen ninguna posibilidad de poder avanzar más rápido en la fila”.

Sobre el CAE, indicó que “lo que es verdaderamente escandaloso es que los cruces de datos detectan a 1.800 personas morosas del CAE que tienen sueldo por sobre los cinco millones de pesos mensuales y no están pagando (…) el derecho social es el CAE, pero no es un derecho social no pagar el crédito”.

Finalmente, en su comentario editorial, Juan Manuel Astorga llamó a que “partamos por casa, partamos por denunciar al que está abusando del sistema, ya sea una ministra o un estudiante (…) al final la cuenta la pagan justos por pecadores”.