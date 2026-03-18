“Lleva una semana y dos cuestionamientos”: Juan Manuel Astorga analiza la primera semana de Kast en el poder

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la serie de medidas que ha estado impulsando el gobierno de José Antonio Kast en el marco de su Plan de Reconstrucción Nacional.

“Esto es, en la comunicación política, una manera de decir que el gobierno está en acción, que no ha perdido ningún minuto”, sostuvo el conductor de Ahora Es Cuando.

No obstante, advirtió los posibles riesgos de la agenda de copamiento del Ejecutivo, señalando que “si el gobierno quiere instalar elementos puntuales sobre los cuales quiere que la ciudadanía ponga atención, la gente se puede perder”.