“Comienzan a generar ruido”: Juan Manuel Astorga sobre medidas del plan de reconstrucción de Kast
En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga recogió los resultados de las encuestas que muestran la aprobación al presidente José Antonio Kast. Abordó la controversia sobre la situación fiscal; la construcción de la zanja y muro en el norte para evitar la migración ilegal; el recorrido en las localidades afectadas por los incendios como punto arranque del plan de reconstrucción nacional y la polémica por el CAE.