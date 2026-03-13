“Van a usar drones”: Juan Manuel Astorga sobre combate de la migración ilegal en la macrozona norte

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó las primeras horas de la administración de José Antonio Kast tras haber asumido como Presidente de la República.

El conductor de Ahora Es Cuando se refirió a la firma de diversos decretos, su participación en la cátedra Presidente Sebastián Piñera en la UDD, el oficio del diputado socialista, Daniel Manouchehri, por el episodio en La Moneda que involucró a la primera dama María Pía Adriasola, entre otros temas.