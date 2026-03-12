“Kast queda desafiado con la realidad”: Juan Manuel Astorga por ataque a carabinero en Puerto Varas

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga hizo un repaso de lo que fue la jornada del Cambio de Mando en nuestro país, que terminó con el discurso de José Antonio Kast como Presidente de la República desde el Palacio de La Moneda.

Asimismo, el conductor de Ahora Es Cuando se refirió al caso del carabinero Javier Figueroa que quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento policial en Puerto Varas, y la conformación del Congreso.