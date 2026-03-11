“Nuestra democracia funciona”: Juan Manuel Astorga analiza llegada de Kast a la presidencia

En una editorial especial por el Cambio de Mando de este miércoles 11 de marzo, Juan Manuel Astorga destacó que “en Chile este acto representa el triunfo de nuestra gran tradición republicana”.

Asimismo, hizo un repaso de los errores y aciertos del presidente Gabriel Boric durante su mandato, destacando que “se despide habiendo madurado en el cargo”.

Por otra parte, el conductor de Ahora Es Cuando apuntó hacia el futuro, hacia el nuevo ciclo que comienza, señalando que “Kast va a tener que gobernar con mano firme, pero con apego al Estado de Derecho (…) su mayor desafío va a ser demostrar que puede ser Presidente de todos los chilenos”.