“Cierre de un ciclo impensado”: Juan Manuel Astorga por retorno de estatua de Baquedano a plaza Italia

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Italia, monumento que había sido retirado en 2021 tras resultar con graves daños durante el estallido social.

Al mirar hacia atrás, el conductor de Ahora Es Cuando planteó que “sacar a Baquedano de su lugar fue el reconocimiento explícito de una derrota del Estado”.

Por otra parte, apuntó a que se trata de “un movimiento político y simbólico” considerando el momento en que el monumento vuelve a su lugar, esto es, un día antes del cambio de mando.

“Que el ciclo de un gobierno de izquierda que nació de las cenizas de octubre del 2019 concluya con la reinstalación del monumento que esas mismas protestas intentaron destruir es la clausura definitiva del octubrismo”, sostuvo Juan Manuel Astorga.