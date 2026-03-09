“Esfuerzo por rendir pleitesía”: Juan Manuel Astorga cuestiona presencia de Kast en cumbre de Trump

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó los días previos al cambio de mando, donde el presidente Gabriel Boric le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast por los próximos cuatro años.

“Asumir la primera magistratura de la nación no es simplemente un cambio de oficina, no es sólo un relevo de gabinete, es el momento exacto en el que un líder deja de representarse a sí mismo, abandona la vocería de su sector y se convierte en el jefe de Estado de todos los chilenos”, sostuvo el conductor de Ahora Es Cuando.

Asimismo, abordó la polémica por el cable chino y la reanudación del diálogo entre ambas autoridades, señalando que “un jefe de Estado traga saliva y continúa trabajando”.

Por otra parte, se refirió a la presencia del presidente electo en la cumbre organizada por Donald Trump en Estados Unidos, indicando que “parecía un encuentro ideológico, a la luz de los hechos el viaje (de Kast) pareció más bien un esfuerzo por rendir pleitesía a un líder internacional”.