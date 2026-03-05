“Están pidiendo que se retomen las bilaterales”: Juan Manuel Astorga sobre el sonado conflicto de Boric y Kast

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la suspensión del traspaso de mando entre los gobiernos de Gabriel Boric y de José Antonio Kast tras la polémica por el cable chino.

Asimismo, el conductor de Ahora Es Cuando se refirió al tono que adoptará la futura oposición, señalando que “la izquierda puede encontrar el mejor argumento para endurecer el tono a partir del 11 de marzo”.