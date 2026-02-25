Juan Manuel Astorga sobre aprobación del cable submarino chino: “El presidente Boric no se hace cargo”

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga se refirió a los nuevos antecedentes relacionados al avance del proyecto de cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong y que generó altas tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Al respecto, el conductor de Ahora Es Cuando sostuvo que en esta historia “hubo ocultamiento de información” y que desde el Ejecutivo “deberían bajar la pelota al piso”.

Asimismo, abordó la postura del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que la decisión final respecto de la iniciativa recaerá en el Gobierno de José Antonio Kast. Sobre aquello, Juan Manuel Astorga comentó: “La pelota para el córner, el Presidente (Boric) no se hace cargo respecto de la determinación del ministro Muñoz”.