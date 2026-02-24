¿Visa Waiver en peligro para Chile?: Juan Manuel Astorga opina que “sería la peor herencia de Boric”
En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto de la revocación de visas a tres altos funcionarios por el proyecto de cable submarino con China.
Asimismo, el conductor de Ahora Es Cuando se refirió a la respuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric, que calificó como “inaceptables descalificaciones”.