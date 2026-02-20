“Una estupidez”: Juan Manuel Astorga por error sobre quinta víctima de la tragedia de Renca

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la tragedia registrada en la comuna de Renca tras la explosión de un camión de gas, señalando que “el episodio nos debería dejar lecciones a aprender: ¿Es sensato que en horario punta transiten por autopistas vehículos con carga peligrosa?”.

Asimismo, el conductor de Ahora Es Cuando criticó las múltiples vocerías con distintas autoridades, lo que derivó en la entrega de un dato erróneo: “La vocería siempre tiene que quedar concentrada en una sola autoridad. Ayer vivimos el peor error que se puede cometer en una tragedia: una estupidez anunciar un muerto más y tener que restarlo luego porque alguien entregó un dato incorrecto, el ministro de Salud subrogante cometió un error”.