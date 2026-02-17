“Provocó cierto ruido”: Juan Manuel Astorga por presencia de Jouannet en reunión de ministros de Seguridad

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga analizó los hechos más importantes del acontecer nacional. Explicó lo que se viene para el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en su audiencia de desafuero. Además, comentó la extensa reunión entre los ministros de Seguridad de Gabriel Boric y José Antonio Kast y la presencia del subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, vinculado al caso Tragamonedas.