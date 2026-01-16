“Una agotadora postura de superioridad moral”: Juan Manuel Astorga y dichos del gobierno por caso Chuñil

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga abordó la postura del gobierno del presidente Gabriel Boric y parlamentarios de izquierda respecto del caso de la desaparición y muerte de Julia Chuñil, ocurrido en 2024 en Máfil.

Cuando se conoció el caso, algunas figuras defendieron la tesis de que la desaparición de la comunera mapuche se trataba de un crimen contra una activista motivado por presuntos intereses empresariales.

Al respecto, el conductor de Ahora Es Cuando sostuvo que “cuesta entender, cuando se trata de autoridades, que se compren una teoría que además sintoniza con sus propias convicciones y que las planteen abiertamente sin siquiera dar espacio a la duda ni mucho menos a la delicadeza de un caso como el de la desaparición de esta mujer”.

En esa línea, agregó que “esta persistente y agotadora postura de superioridad moral produce un profundo daño”.