“Un fallo histórico”: Juan Manuel Astorga aborda absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en el marco del caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos durante el estallido social de noviembre de 2019.

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga abordó el veredicto señalando que “el deber de un país adulto es mirar el fallo completo, entender su lógica y hacerse las preguntas por más difíciles que sean sin convertir esto en un ring político, porque cuando las cosas terminan en un ring político se terminan incendiando y ya lo vivimos hace seis años”.

Respecto de las reacciones tras conocer el juicio, el conductor de Ahora Es Cuando advirtió: “A los que celebran la absolución como si fuera una reivindicación, el tribunal tuvo por acreditado el disparo de Crespo. A quienes condenan el fallo como si fuera una declaración de impunidad, conviene recordarles que el derecho penal exige estándares de prueba altísimos. Aquí lo que no sirve es el atajo moral”.

Por último, sostuvo que “este es un fallo histórico, no porque cierra la herida, sino porque obliga a mirarla de frente y hacerse cargo de ella”.