“No se pierde un segundo”: Juan Manuel Astorga sobre condenas de Boric a dictaduras de Cuba y Venezuela

A dos meses de dejar La Moneda, el presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el futuro de la izquierda en Chile. En entrevista con El País, el mandatario sostuvo que “la izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”. Asimismo, abordó las situaciones de Cuba y Venezuela, afirmando que son dictaduras.

Sobre esto último, Juan Manuel Astorga dijo que no es algo nuevo. “El presidente Gabriel Boric puede ser un hombre bien de izquierda, pero respecto de la posición que tiene sobre las dictaduras latinoamericanas no se pierde un segundo y queda puesto del lado también de la socialdemocracia”, señaló el conductor de Ahora Es Cuando.