“Me imagino que Camila Vallejo habla por experiencia propia”: Juan Manuel Astorga por “discurso catastrofista”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien respondió a los dichos del presidente electo José Antonio Kast, quien criticó la situación fiscal que va heredar su administración. Al respecto, la autoridad señaló que “el discurso catastrofista es bueno para jugar con las emociones de la gente, pero no para gobernar”.

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga se refirió a las declaraciones de la secretaria de Estado, señalando que “bien lo sabe este gobierno. Cuando hicieron campaña, el discurso catastrofista era el que acompañaba al gobierno de Boric, había que refundarlo todo y al punto de que había que redactar una nueva Constitución. Ahí está el discurso catastrofista, así que me imagino que Camila Vallejo está hablando por experiencia propia”.

Asimismo, analizó los resultados de la Encuesta Casen 2024, que evidenció una baja en la pobreza, pero un aumento de los subsidios. Al respecto, el conductor de Ahora Es Cuando planteó: “¿Estamos ayudando a las personas a salir adelante o estamos reemplazando sus ingresos de forma permanente?”.