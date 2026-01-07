“El presidente Boric sigue siendo jefe de Estado”: Juan Manuel Astorga cuestiona dichos contra Donald Trump

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric contra su par estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, posteó el mandatario chileno en X.

Al respecto, el conductor de Ahora Es Cuando sostuvo que el presidente Boric “tiene todo el derecho de tener una opinión al respecto, pero el Presidente sigue siendo jefe de Estado, no solamente jefe de Gobierno (…) salir a torear no tiene mucho sentido”.