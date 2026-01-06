“Machado ha sido bastante ninguneada por Trump”: Juan Manuel Astorga sobre transición en Venezuela

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga abordó la primera comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados por Estados Unidos en Caracas. Asimismo, se refirió a lo que fue la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que hoy “el rol de Naciones Unidas es absolutamente intrascendente”.

Por otra parte, se refirió al rol de la líder opositora María Corina Machado en la transición en Venezuela, indicando que “ha sido bastante ninguneada en la práctica por Donald Trump”