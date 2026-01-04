Juan Manuel Astorga: Maduro al banquillo, Trump en entredicho

Aunque la caída de Maduro trae alivio después de una década de miseria, el método usado por Trump dinamita las reglas del derecho mundial. En este editorial, Juan Manuel Astorga analiza la contradicción de celebrar un resultado obtenido mediante la violación de las normas internacionales y cuestiona la trampa que impide condenar simultáneamente la tiranía del dictador derrocado y la ilegalidad de su captura. No se trata sólo de quién cae, sino de cómo se le derriba.