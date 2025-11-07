Juan Manuel Astorga y nueva crítica del presidente Boric a Trump: “Como bombo en fiesta”

En su nuevo Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga aplaudió que el presidente Gabriel Boric mencionara directamente a Donald Trump cuando criticó al mandatario estadounidense por criticar el cambio climático.

En ese sentido, acusó que seguir diciendo que no hay evidencia científica sobre el calentamiento global ‘no solo es asesino, es una torpeza’. Sin embargo, Astorga cuestionó que el presidente Boric haya decidido convertir de la crítica a Trump en un recurrente, asegurando que conociendo al personaje, “tenerlo como bombo en fiesta” puede traer consecuencias negativas para Chile.