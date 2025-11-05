“Los derechos humanos se defienden cuando conviene”: JM Astorga cuestiona dichos de Eduardo Artés

El candidato presidencial Eduardo Artés generó polémica en el debate Archi 2025 al decir que estaría “incluso con aquellos (estudiantes) que tiran la bomba molotov”.

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga criticó los dichos del postulante a La Moneda señalando que el profesor “está relativizando el acto de lanzar bombas molotov en colegios donde el orden mínimo se quebró”.

“Chile es tristemente un país donde para algunos los derechos humanos parecen cambiar de forma según quién habla y de dónde lo hace. Los derechos humanos se defienden cuando conviene, pero se diluyen cuando no conviene y más todavía se diluyen con capucha“, agregó.

“Nadie lo expuso mejor ayer, lamentablemente, que Eduardo Artés”, dijo Astorga. En esa línea, expresó que “en un país donde a veces el doble estándar se enseña como asignatura, el profesor Artés ayer nos quiso dictar cátedra, una cátedra que nos confirma que la educación está en crisis”.