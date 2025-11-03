¿Por qué Kaiser inquieta a la derecha?
En una nueva Editorial Infinita de “Ahora es Cuando”, Juan Manuel Astorga analizó el sorprendente ascenso de Johannes Kaiser en las encuestas y cómo este fenómeno comienza a inquietar tanto a Chile Vamos como al Partido Republicano.
El candidato del Partido Nacional Libertario ya disputa el tercer lugar de las encuestas con Evelyn Matthei y Franco Parisi, mientras José Antonio Kast observa con atención el avance de su exaliado político.
Revisa el análisis completo: