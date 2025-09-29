Juan Manuel Astorga: La caída de Kast en encuestas, la tensión en el PC y el regreso de Marcel

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem vuelve a registrar una caída semanal de 1 punto de José Antonio Kast, el candidato presidencial de Republicanos, que se mantiene en segundo lugar del sondeo con 23%. Si bien se podría argumentar que esta baja no es particularmente significativa, lo cierto es que Kast ha perdido 1 punto de respaldo durante las últimas 7 semanas consecutivas, lo que ha acortado a 6 puntos su distancia de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (17% esta semana).

Por su parte, Jeannette Jara, la candidata de izquierda, se mantiene estable en un 26%, pero su candidatura sigue sin registrar buenos resultados en una posible segunda vuelta, en donde los sondeos indican que perdería contra Kast y Matthei.

Solo algunos de los hitos que marcaron el fin de semana, que incluyó además una extensa entrevista al exministro de Hacienda Mario Marcel, en donde respaldó a Jara y criticó duramente la visión tanto de Kast como de Matthei de la economía.

