Juan Manuel Astorga: Ganadores y perdedores del primer debate presidencial 2025

Fue un encuentro predeciblemente tenso. Todos los candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta de noviembre se enfrentaron por primera vez de forma televisada, lo que permitió enfatizar rencillas personales además de propuestas para un eventual gobierno.

Desde los múltiples cruces entre Jeannette Jara (izquierda) y José Antonio Kast (Republicanos) por uso de bots e información falsa, hasta la polémica arremetida de Franco Parisi (PDG) contra Evelyn Matthei (Chile Vamos) y los múltiples disparos contra todos de Marco Enríquez Ominami (Independiente), el debate en Chilevisión no estuvo libre de momentos duros.

En ese sentido, nuestro conductor Juan Manuel Astorga aseguró que los menos sorpresivos fueron Parisi y Eduardo Artés (Partido Comunista Acción Proletaria), asegurando que ambos repitieron puntos de conversación que han sido propios de todos sus intentos por llegar a La Moneda.

A cambio, Astorga destacó en ‘Ahora Es Cuando’ a Harold Mayne-Nicholls, el candidato independiente y extimonel de la ANFP que evitó caer en polémicas y enfrentamientos y, a juicio del conductor, se mostró más concreto, articulado y dialogante que en cualquier momento previo de su campaña ¿Se traducirá esto en un alza en las encuestas? Habrá que ver.

