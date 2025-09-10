Juan Manuel Astorga: La polémica por caso Sierra Bella y los cuestionamientos que todavía quedan

Pese a que la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler celebró que la justicia no encontró irregularidades en su intención de que su municipio comprara la exclínica Sierra Bella cuando todavía ejercía su cargo, el caso está lejos de terminar.

Eso luego de que una nueva determinación ordenara a la actual administración de Santiago, encabezada por el alcalde Mario Desbordes, de concretar la compra del inmueble, algo que el jefe comunal acusa que hará que su alcaldía gaste una cifra millonaria por un establecimiento que no le sirve.

La arista penal del Caso Sierra Bella está cerrada, pero la civil mantiene una serie de problemáticas para Santiago. Juan Manuel Astorga resumió en qué está actualmente el caso y otros puntos que marcan la discusión política de hoy: La multa por no votar, el presupuesto que el gobierno prepara para el 2026 y el proyecto de Eutanasia que enfrenta al Congreso.

Así fue el resumen de nuestro conductor en ‘Ahora Es Cuando’. Te esperamos de lunes a viernes a las 7 AM por el 100.1, Infinita.cl y Youtube.