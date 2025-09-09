Juan Manuel Astorga: La polémica salida de Francisco Vidal de TVN

La noticia remeció al mundo político. Durante la tarde del 8 de septiembre, Francisco Vidal anunció su salida como director de TVN, a días de que el candidato presidencial republicano José Antonio Kast lo acusara de manipular la pauta del canal para beneficiar al oficialismo. Vidal argumentó que dejó el cargo sin ser presionado, como una forma de evitar ruido innecesario alrededor de TVN. El exministro fue un presidente de directorio atípico para el canal público.

Como apuntó Juan Manuel Astorga en su ‘Editorial Infinita’, Vidal era mucho más abierto a la hora de opinar en la prensa sobre la contingencia, incluyendo sobre la carrera presidencial, que sus antecesores, lo que llevó a Kast a calificarlo como ‘el bot número 1 de Chile’.

En el comunicado de su renuncia, Vidal defendió el pluralismo de TVN (cuyo directorio está conformado por distintas figuras del espectro político), y de hecho apuntó a que el colaborador de Kast, Cristián Valenzuela, ha participado en numerosas ocasiones del programa Estado Nacional, precisamente representando la visión de Republicanos.

De cualquier manera, Astorga apuntó que lo vocal que ha sido Vidal sobre su posición política puede dar la impresión a la gente de que su canal se inclinaba hacia un lado. Por eso era incómodo que Vidal hablara tanto con la prensa.

Eso sí, Astorga defendió que TVN ha demostrado su independencia política con reportajes como el que provocó la caída del director del SII (nombrado por el presidente Gabriel Boric). En ese sentido, recordó que el canal estatal ha tenido que resistir presiones a lo largo de su historia, pero el equilibrio periodístico se ha impuesto.

