Juan Manuel Astorga: Kast y Jara disputan el liderato en las encuestas presidenciales

La carrera presidencial se vio nuevamente remecida en el último puñado de encuestas que se revelaron durante el fin de semana. Si bien el sondeo de la UDD mantiene a José Antonio Kast (Republicanos) en la primera preferencia, Criteria y Cadem arrojan que Jeannette Jara (izquierda) vuelve a tomar la delantera entre los 8 candidatos inscritos para llegar a La Moneda.

Claro, todas las encuestas indican que Jara pierde tanto contra Kast como contra Evelyn Matthei (Chile Vamos) en una eventual segunda vuelta, aunque la ventaja del republicano ha disminuido en las últimas semanas ¿Le pegó o pegará la polémica por el reportaje del uso de bots hecho por Chilevisión?

Lo cierto es que, como apunta nuestro conductor Juan Manuel Astorga, el ‘caso bots’ no fue la única polémica asociada a Kast, ya que su anuncio del ‘Chao Préstamo’ vinculado a su hasta ahora misteriosa propuesta de pensiones también le significó un tropiezo comunicacional.

Quizás no es coincidencia que Matthei, quien había estado de capa caída en los últimos sondeos, haya recuperado algo de terreno en las encuestas más recientes, aunque se mantiene lejos de los dos primeros lugares.

