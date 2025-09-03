Juan Manuel Astorga y falta de multa por no votar: “Jara obtiene menos apoyo en votantes obligados”

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que ratifica el voto obligatorio para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, la iniciativa pasó con una polémica: No contempla multas para quienes no ejerzan su deber cívico en las urnas.

¿Cómo votar puede ser obligatorio si no hay ninguna consecuencia por no hacerlo? Así lo planteó Juan Manuel Astorga en el ‘Ahora Es Cuando’, calificando de ridículo el proyecto si es que este va a excluir las multas por no votar.

Por supuesto, la explicación que sugiere tiene que ver con razones políticas: Un estudio de la UDD señaló que Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo, cuenta con “menos apoyo entre los votantes obligados”. Por lo tanto, Astorga asegura que no es exagerado sugerir que la izquierda se niega a instalar multas para desincentivar la participación en beneficio de su carta a La Moneda. Pese a que el gobierno aseguró que son partidarios de la penalización por no votar, no organizaron a sus propios diputados, la mayoría de los cuales se pronunció en contra de la multa o abiertamente se abstuvo ¿Se busca evitar un resultado como el primer plebiscito constitucional de salida?

Lo cierto es que Astorga sentencia que es realmente peligroso legislar con la calculadora en mano, porque si bien hoy el voto obligatorio beneficia aparentemente a la derecha, el escenario podría cambiar radicalmente en los próximos años ¿Volveremos a instalar esta discusión cuando sea el sector político contrario el que saca cuentas alegres? Será el Senado el que decidirá el futuro del voto obligatorio.

