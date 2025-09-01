Juan Manuel Astorga emplaza a las autoridades por nueva tragedia en el Monumental

Se hizo una revisión del Estadio Monumental previo al clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana dio el visto bueno y permitió mayor aforo. La ANFP aseguró que estaban todas las condiciones. Y un hincha falleció cayendo desde el techo del recinto.

Otra tragedia en el fútbol chileno que Juan Manuel Astorga llamó a no normalizar, emplazando directamente a las autoridades por el hecho de que sigan ocurriendo muertes en encuentros deportivos, pese a que nadie asume responsabilidad.

