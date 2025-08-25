Juan Manuel Astorga y las encuestas: Kast lidera indiscutido en segunda vuelta

Este fin de semana tuvimos un nuevo abanico de encuestas presidenciales, pero todas señalaron algo similar: José Antonio Kast ganaría una segunda vuelta contra todos sus contrincantes.

Según la más reciente encuesta Cadem, el candidato republicano no solo se impondría cómodamente frente a Jeannette Jara en un balotaje, sino que además le ganaría a Evelyn Matthei, la carta de Chile Vamos que hasta tan solo un par de meses lideraba en los sondeos.

Por supuesto, mucho puede pasar de aquí a la elección de noviembre, y los lideratos en las encuestas pueden cambiar de forma repentina según la contingencia. Sin embargo, pese a que Jara se mantiene en empate técnico con Kast en las mediciones de cara a la primera vuelta, no ha logrado transformar esto en un mejor desempeño en caso de pasar a una eventual segunda.

Matthei no se da por vencida, eso sí: El presidente de RN, Rodrigo Galilea, señaló durante el fin de semana que Chile Vamos no sería parte de un hipotético gobierno de Kast. Esto como una forma de señalar que votar por Republicanos no es votar por toda la derecha, una aparente estrategia para diferenciar a la exalcaldesa de Providencia de los otros candidatos de su sector.

Sin embargo, considerando que Cadem también apunta a que Republicanos está bien posicionado para las elecciones parlamentarias, pareciera que Kast puede sacar cuentas alegres esta semana. Habrá que ver si es capaz de mantener el liderato cuando se entra a la racha final.

