Astorga y Stipicic: El ‘tercer retiro’ de fondos de AFP que Jara intentó negar haber apoyado
La candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, vivió otra dura semana en términos comunicacionales. La exministra del Trabajo anunció que bajaría su aparición en numerosos foros luego de una nueva polémica, en done dijo haber apoyado solo dos retiros de los fondos de AFPs durante la pandemia, acusando que el tercero ‘no se justificaba’.
Lo cierto es que existen múltiples registros de cómo Jara también apoyó el tercer retiro, como recordaron Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic en ‘Ahora Es Cuando’. La militante comunista justificó este nuevo lapsus como un problema de memoria y defendió los retiros como una medida urgente en medio del golpe económico que significó el COVID-19 para miles de familias de nuestro país.
Ante esto, Astorga apuntó que el problema no es si apoyó el retiro o no, sino que, al igual como pasó con la propuesta de nacionalización del cobre, Jara desconozca su propio actuar político.
En ese sentido, acusó que la propia Jeannette Jara se ha dado cuenta que sus dotes comunicacionales no son tan eficientes como alguna vez se pensó.