Astorga y Stipicic: La ‘mala semana’ de Jeannette Jara la golpea en la encuesta Cadem

Evelyn Matthei (Chile Vamos) estuvo lejos del foco durante la última semana, y eso parece haberla beneficiado. Tras haber despertado el pasado lunes en cuarto lugar de la carrera presidencial según Cadem, la exalcaldesa de Providencia subió 5 puntos y volvió al tercer lugar de la encuesta semanal. Coincidentemente, la carta de la izquierda, Jeannette Jara, bajó también 5 puntos y ahora está nuevamente detrás de José Antonio Kast (Republicanos), quien aparece primero en el más reciente sondeo.

Sin duda alguna el golpe más duro de los últimos 7 días lo llevó Jara, cuyas tensiones programáticas al interior de su propia coalición y un choque con Kast que terminó remarcando que la militante comunista no manejaba información de su propio programa de primarias la llevaron a volver a dejar el primer puesto del podio.

Jara tendrá que enrielar su narrativa si espera volver a liderar los sondeos, ya que las noticias para una eventualmente segunda vuelta no son particularmente buenas para su campaña: Según Cadem, la exministra del Trabajo perdería contra Kast, Matthei y hasta Franco Parisi (PDG) en un eventual balotaje, apenas superando a Johannes Kaiser (Libertarios) en ese hipotético escenario.

¿Cuáles son los mayores desafíos de Jara si busca seguir siendo una candidata competitiva? Lo discutieron Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic en ‘Ahora Es Cuando’.

