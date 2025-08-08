Astorga y Stipicic: La “mala semana” de Jeannette Jara

La candidata presidencial del bloque de izquierda, Jeannette Jara, comenzó la semana apareciendo nuevamente en el primer lugar de la encuesta Cadem. Sin embargo, los días posteriores trajeron los primeros grandes desafíos de su campaña, a tal punto que el análisis en el oficialismo este viernes no es positivo.

Quizás la mayor polémica haya ocurrido cuando Jara ‘desmintió’ a José Antonio Kast luego de que este acusara que la militante comunista proponía nacionalizar el cobre, algo que literalmente aparecía en su programa de 7 páginas presentado para las primarias de junio.

Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic calificaron de ‘preocupante’ e ‘impresentable’ que la exministra del Trabajo no haya sabido un punto clave de un programa tan corto como el de esa elección, y pese a que reconoció el error, habla de las discordancias en sus propuestas durante la última semana: Jara también se alejó de la idea de ‘sueldo vital’ y su jefe económico hasta anunció la necesidad de reducir ministerios, una iniciativa frecuentemente asociada a la derecha. Sumado a que la cifra de creación de empleos en el último año fue notoriamente baja, los golpes que ha recibido la candidatura de Jara no han sido pocos en los últimos días.

Lo cierto es que si pretende mantener su buena evaluación en los sondeos ciudadanos, es necesario que Jara fije propuestas concretas y que cuenten con el visto bueno de su equipo y coalición.

