Astorga y Stipicic: Expresidente Frei encara a la DC por su apoyo a Jeannette Jara

‘Consternado’. Así describió el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagñe su reacción ante el apoyo de su partido, la Democracia Cristiana, a la candidatura de la militante comunista Jeannette Jara.

El exmandatario aseguró que el pliegue de su coalición a una figura del PC es una ‘traición’ y que va contra el espíritu bajo los que se fundó la falange.

Es poco probable que Frei enfrente consecuencias por su disidencia con la directiva de la Democracia Cristiana, pero marca una diferencia importante que profundiza la tensión al interior de la DC por el apoyo a la candidatura de Jara.

No fue el mejor día para la candidata presidencial de la izquierda, quien también ‘desmintió’ a José Antonio Kast en un debate luego de que éste la acusara de querer nacionalizar el cobre. Pese a que Jara aseguró que eso era una invención, lo cierto es que su programa de primera vuelta, de 7 páginas, incluía literalmente esa propuesta, algo que nuestro conductor Juan Manuel Astorga calificó como ‘vergonzoso’.

